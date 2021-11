Genova – Autostrada A7 Genova Milano riaperta al traffico poco dopo le 6,30 nel tratto tra Bolzaneto e Busalla in direzione nord.

Precedentemente era stato segnalato dal canale Telegram di Genova Alert che l’autostrada sarebbe rimasta chiusa sino alle 8 per i lavori in atto.

Code e rallentamenti sulla A12 e sulla A10 all’allacciamento con la A7 in direzione Bolzaneto e gravi disagi alla circolazione anche per il caos nelle comunicazioni.