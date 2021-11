aggiornamento delle 6,31: il canale Telegram Genova Alert rettifica la precedente comunicazione e avvisa che l’autostrada è ora riaperta.

Genova – Ancora pesanti disagi per i cantieri sulle autostrade della Liguria e ancora una mattinata che inizia tra caos e ritardi per chi viaggia e per chi lavora.

A causa di lavori in un cantiere è ancora chiuso il tratto di autostrada A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e Busalla in direzione Nord. A comunicarlo, in un messaggio inviato dal canale Telegram Genova Alert, la polizia locale.

Nel messaggio si comunicava che la riapertura era prevista per le 8 a causa delle lavorazioni ancora in atto in uno dei numerosi cantieri che da mesi provocano disagi su quel tratto.

Automobilisti e trasportatori inferociti per i nuovi disagi e traffico che si riversa sulla viabilità locale e sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia per prendere l’allacciamento con la A26 Voltri – Gravellona Toce che risulta l’unico percorribile in direzione nord.