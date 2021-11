Genova – Ancora chilometri di code e automobilisti inferociti, sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, a causa di cantieri che stanno causando il restringimento ad una sola carreggiata usata per entrambe i sensi di marcia.

Disagi che – secondo le segnalazioni – si ripetono da mesi sul tratto compreso tra Ovada e Voltri e viceversa.

Auto in colonna e a passo d’uomo, Tir costretti a lunghe frenate che surriscaldano i freni e tanti disagi per chi deve spostarsi in auto o lavora su camion e Tir e deve rispettare tempistiche per le consegne.