Aumenta il numero dei pazienti in Terapia Intensiva per il coronavirus in Liguria dove è stata raggiunta quota 20 soprattutto per l’arrivo di nuovi casi che hanno colpito persone non vaccinate. A preoccupare i sanitari soprattutto la scoperta, in Campania, del primo paziente italiano che presenta l’infezione da variante Omicron, la cosiddetta variante sud africana che ancora non era stata registrata nel nostro Paese.

La variante è stata identificata su un italiano che lavora per una multinazionale e che era appena tornato dall’Africa dove lavora e non aveva ancora effettuato la terza dose di vaccino.

Cresce anche il numero di contagi con 360 nuovi contagi registrati nelle ultime ore ma fortunatamente non ci sono nuove vittime del coronavirus.

Forte l’aumento di nuove infezioni in particolare in provincia di Imperia dove i casi scoperti sono 95 ma anche i 52 casi registrati nella zona di Chiavari e del Tigullio preoccupano i sanitari che affrontano la pandemia.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 95

SAVONA (Asl 2): 66

GENOVA: 146, di cui:

• Asl 3: 84

• Asl 4: 62

LA SPEZIA (Asl 5): 52

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

I dati ufficiali del bollettino sanitario della Regione Liguria del 27 novembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.807.516 4.449 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.179.688 11.301 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 121.461 360 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 5.492 163

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 805 LA SPEZIA 846 IMPERIA 817 GENOVA 2.777 Residenti fuori Regione/Estero 73 altro/in fase di verifica 174 TOTALE 5.492

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 156 20 -5 ASL1 26 3 -2 ASL2 30 5 -1 San Martino 25 5 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 37 2 -2 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 20 3 -1 ASL4 Sestri Levante 17 0 -2 ASL4 Lavagna 3 3 1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 16 2 0 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 16 2 0

* 17 non vaccinati, 3 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 3.819 175 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 111.511 197 Deceduti 4.458 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 573 ASL 2 686 ASL 3 1.239 ASL 4 483 ASL 5 567 Liguria 3.548

Vaccinazioni Dati 27/11/2021 ore 13:00

2.547.002 Consegnati (fonte governativa) 2.442.777 Somministrati 96% Percentuale vaccini somministrati su consegnati