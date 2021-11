Genova – Prima ha aggredito i poliziotti che lo hanno fermato poi ha tentato di ingoiare la droga. Per questo un giovane di 20 anni è stato arrestato ieri mattina dagli agenti della Polizia di Stato.

Gli agenti del Commissariato di Prè, impegnati in un servizio appiedato per le vie del centro storico di Genova, hanno notato il giovane scappare alla vista delle divise e hanno quindi deciso di controllarlo.

Lo hanno raggiunto in un bar dove si era nascosto e hanno chiesto le generalità.

Al controllo, il 20enne si è lanciato contro gli agenti colpendoli a calci e spintoni, raggiungendo uno di loro con una testata.

Non riuscendo a scappare, il ragazzo si è buttato in terra masticando freneticamente qualcosa.

Sentito un forte odore di acido e vedendo fuoriuscire dalla bocca saliva di colore marrone, i poliziotti lo hanno immediatamente messo su un fianco, in posizione di sicurezza.

Il giovane ha iniziato a sentirsi male e ha sputato spontaneamente quattro involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 4 grammi.

Il ragazzo stato subito portato in ospedale dove è stato tenuto in osservazione. Per lui è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti per farne commercio, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

L’agente colpito da una testata è stato dimesso con 7 giorni di prognosi per trauma cranico.