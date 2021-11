Pietra Ligure – Un anziano ultra novantenne e la sua badante sono morti, in un appartamento di via Genova, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio.

A scoprire la tragedia il figlio della donna, originaria dell’Ecuador, che non riuscendo a mettersi in contatto con la madre ha chiamato i soccorsi.

All’arrivo dell’ambulanza e dei pompieri, però, per i due non c’era ormai più nulla da fare, probabilmente erano già morti da almeno 48 ore.

Ai vigili del fuoco che hanno aperto l’abitazione per consentire i soccorsi non è rimasto altro da fare che constatare il decesso e avvisare le autorità della tragedia.

Non è ancora chiara la fonte del monossido di carbonio ma potrebbe essere dovuta ad un guasto di una calderina o alla decisione di tenere acceso un forno con l’intento forse di scaldare l’abitazione in un periodo di freddo intenso.

Saranno le verifiche e le indagini in corso a stabilire con precisione la dinamica dell’incidente.