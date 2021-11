Genova – Nuovo ritardo nei lavori per la ristrutturazione dell’ex Mercato Ortofrutticolo di corso Sardegna, nel quartiere di Marassi.

La data prevista per l’apertura, infatti, non potrà essere rispettata e l’inaugurazione del 4 dicembre slitta, per ora, all’11.

A creare i problemi che causano lo slittamento dell’inaugurazione del nuovo centro commerciale nel cuore della città sono i lavori per la realizzazione dei posteggi.

I genovesi dovranno aspettare ancora qualche giorno prima di poter vedere realizzato un progetto di cui si parla ormai da dieci anni.