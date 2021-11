Genova – I Vigili del Fuoco della centrale operativa di Genova stanno intervenendo in questi minuti in via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso, per il soccorso a una persona.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che una persona si sia sentita male all’interno del suo appartamento e siano quindi intervenuti i pompieri.

Un’autoscala dei pompieri sta occupando la strada durante le operazioni di soccorso mentre il traffico in zona è al momento bloccato.

Notizia in aggiornamento