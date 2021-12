Genova – Un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sta causando code e disagi alla circolazione autostradale sulla A7 Milano – Genova, el tratto compreso tra Busalla e Bolzaneto.

Per cause in via di accertamento, un tir che viaggiava sul tratto si è ribaltato, finendo di traverso sulla carreggiata.

Una lunga coda di veicoli si sta formando in prossimità dell’incidente.

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi sanitari e meccanici.

Notizia in aggiornamento