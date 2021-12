Genova – Ha travolto una donna che attraversava la strada e invece di fermarsi a prestare soccorso è fuggito. Caccia al pirata della strada che questa mattina, intorno alle 5,20 ha investito una donna di 55 anni in via Cadighiara, la strada che collega Borgoratti con la zona di San Desiderio e di Bavari.

La donna investita è grave all’ospedale San Martino. Soccorsa dal 118 giunto sul posto è stata trasferita con la massima urgenza in ospedale con il codice rosso, il più grave.

Per la persona fuggita si profila il reato di omissione di soccorso e le forze dell’ordine potrebbero già essere sulle sue tracce per le testimonianze di passanti ma soprattutto per le immagini riprese da diverse telecamere della zona che avrebbero ripreso l’auto e la targa.

Sull’episodio è intervenuto il Comitato di Borgoratti che ha ricordato come, a più riprese, siano stati richiesti maggiori controlli nella zona e la realizzazione di interventi – come la costruzione del marciapiede attualmente inesistente – che non sono mai stati presi in considerazione dal Comune che è responsabile della sicurezza dei Cittadini.

Anche le richieste di una maggiore illuminazione, specie in prossimità degli attraversamenti pedonali, non sono mai state prese in considerazione dalla civica amministrazione.