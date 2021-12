Genova – Green pass obbligatorio per salire sui pullman del trasporto pubblico locale a partire da lunedì 6 dicembre. L’obbligo scatta con le nuove disposizioni di legge che prevedono il certificato sanitario di avvenuta vaccinazione per accedere e utilizzare i mezzi adibiti al Trasporto pubblico locale.

La norma prevede l’obbligo di possesso del Green Pass da parte di tutti i passeggeri ad eccezione degli under 12.

L’obbligo di Green Pass non è previsto a bordo dei servizi scolastici: Scuola Bus e altri servizi scolastici specificatamente dedicati, provinciali ed urbani, come ad esempio tutte le navette identificate con la sigla SC.

Si ricorda che permane l’obbligo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi, coprendo bene naso e bocca.

AMT informa gli utenti che scatteranno controlli serrati con personale di verifica insieme alle forze dell’ordine e che ogni violazione sarà punita.

Per informare i viaggiatori verranno affissi sui mezzi appositi adesivi che ricordano le regole per salire a bordo, gli annunci vocali a bordo dei bus ricorderanno l’obbligo di Green Pass e mascherina, la stessa informazione lunedì verrà trasmessa anche dai monitor presenti in metropolitana, sul sito internet, sulla APP, sui canali social e sulle paline elettroniche presenti alle maggiori fermate della rete.

Qualsiasi eventuale nuova indicazione che dovesse essere emanata dal Governo sulle regole da adottare in materia di Green Pass e Tpl verrà tempestivamente comunicata.

Non sono previste ad oggi procedure e regolamentazioni in materia di rimborsi.