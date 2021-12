Ancora 5 decessi da coronoavirus in Liguria e preoccupa l’abbassarsi dell’età delle vittime. Oggi un 49enne è morto all’ospedale di Sanremo mentre ieri, a perdere la vita è stata una donna di 48 anni a Genova.

Sono 512 i nuovi contagi da covid scoperti con 4.604 tamponi molecolari e 8.372 tamponi antigenici rapidi. Una tendenza al rialzo che fa temere che la Liguria possa “cambiare” colore per Natale se non cambieranno le tendenze attuali.

Aumentano infatti anche le persone ricoverate negli ospedali e resta alto, pur non essendo ancora una reale emergenza, il numero dei pazienti in Terapia Intensiva: sono 27 in tutta la Liguria e, ancora una volta, la stragrande maggioranza di loro sono persone non vaccinate (ben 21).

Questo io dettaglio dei nuovi contagi, suddivisi per provincia di residenza:

IMPERIA (Asl 1): 147

SAVONA (Asl 2): 156

GENOVA Asl 3: 96

· Chiavari e Tigullio Asl 4: 38

LA SPEZIA (Asl 5): 74

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

Dati ufficiali del Bollettino della Regione Liguria diffuso il 12 dicembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.875.191 4.604 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.326.497 8.372 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 128.604 512 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 7.885 138

PROVINCIA SAVONA 1.428 LA SPEZIA 968 IMPERIA 1.601 GENOVA 3.570 Residenti fuori Regione/Estero 102 altro/in fase di verifica 216 TOTALE 7.885 Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 301 27* 7 ASL1 68 6 4 ASL2 63 5 -2 Ospedale Policlinico San Martino 51 6 -2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 56 4 5 Ospedale Gaslini 8 0 1 ASL3 globale 12 0 5 ASL 3 Villa Scassi 12 0 5 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 29 3 -4 ASL4 Sestri Levante 25 0 -2 ASL4 Lavagna 4 3 -2 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 14 3 0 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 14 3 0

*21 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 6.272 -41 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 116.225 369 Deceduti* 4.494 5

data decesso sesso età luogo decesso 1 10/12/2021 M 49 ASL1-Ospedale Sanremo 2 10/12/2021 F 71 ASL2-Ospedale Pietra Ligure 3 11/12/2021 M 82 HSM 4 11/12/2021 M 92 ASL4-Ospedale Sestri Levante 5 11/12/2021 M 78 ASL4-Ospedale Sestri Levante

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 904 ASL 2 1.143 ASL 3 1.891 ASL 4 480 ASL 5 554 Liguria 4.972



Vaccinazioni – Dati 12/12/2021

2.658.049 Consegnati (fonte governativa) 2.606.153 Somministrati 98% Percentuale vaccini somministrati su consegnati