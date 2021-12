Genova – E’ ufficiale: non ci saranno festeggiamenti in piazza per l’arrivo del nuovo anno.

La voce si era diffusa da qualche giorno e, come aveva annunciato già il sindaco di Genova Marco Bucci, fondamentale sarebbe stato il monitoraggio dei dati relativi alla pandemia.

Oggi la conferma sempre da parte del primo cittadino della città della Lanterna.

Genova rinuncerà al “Tricapodanno”, una celebrazione di tre giorni con eventi in piazza per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2022.

L’annuncio è arrivato a margine dell’assemblea di Confindustria Genova dove ha partecipato anche Bucci.

“Sarà un capodanno on line – ha detto il sindaco di Genova – non è quello che vorremmo”.

Una decisione che rispecchia l’andamento della pandemia a Genova e in Liguria dove si continua a notare una crescita dei nuovi contagi e dei ricoveri, anche quelli in Terapia Intensiva.

Elementi che, probabilmente, porteranno la Liguria in zona gialla dal prossimo 20 dicembre e per le due settimane successive.