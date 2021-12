L’aumento della pressione anticiclonica a ovest e il suo consolidamento sull’Europa centrale garantiranno un periodo di tempo più stabile sulla Liguria.

Ma ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 13 dicembre 2021

Tempo stabile e soleggiato

Venti meridionali, in prevalenza da sud sud-ovest, al più moderati in giornata.

Mare poco mosso.

Temperature: stazionare od in lieve aumento.

Costa: min +3/+10°C, max +11/+16°C

Interno: min -8/+2°C, max +6/+12°C

Martedì 14 dicembre 2021

Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione, in un contesto di cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature: stazionarie od in leggero aumento.

Tendenza per mercoledì 15 dicembre 2021

Cielo in prevalenza sereno su tutta la regione.