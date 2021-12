Genova – La Metropolitana chiuderà anticipatamente nelle serate di martedì e mercoledì per consentire lavori di manutenzione.

Lo ha fatto sapere Amt spiegando che i lavori in programma riguarderanno la manutenzione dell’armamento ferroviario, le prove sul sistema di segnalamento nella stazione di Brin e sull’impianto wi-fi a De Ferrari e a Brignole.

La chiusura anticipata, dunque, è prevista per domani, martedì 14 dicembre e per mercoledì 15 dicembre.

Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera sarà garantito dalla linea 9 Caricamento – Brin – Pontedecimo.

Come ricordato dall’azienda del trasporto pubblico, la chiusura anticipa della metri si rende necessaria per ragioni di sicurezza e per consentire ai tecnici di avere il giusto tempo a disposizione per le operazioni.