Genova cancella la Festa di Capodanno in piazza e sposta online i festeggiamenti ufficiali. La decisione è stata annunciata dal sindaco Marco Bucci al termine di una delicata osservazione dei dati sanitari che indicano un rapido aumento della diffusione del Covid in Liguria e la possibilità che la situazione possa ancora peggiorare.

Le voci di un ripensamento sui festeggiamenti si inseguivano da qualche giorno ma ora è ufficiale e Genova non avrà la festa di Capodanno in piazza ma solo eventi trasmessi online in attesa di sapere se l’emergenza sanitaria farà cadere la Liguria in zona Gialla o peggio o se, invece, con l’aumento dei vaccinati, sarà possibile contenere i numeri dell’emergenza.

Genova dunque rinuncerà al “Tricapodanno”, la celebrazione di tre giorni con eventi in piazza per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2022.

A far temere per il peggio il probabile passaggio alla zona Gialla, con ulteriori restrizioni soprattutto per chi non è vaccinato, a partire dal 20 dicembre, proprio in dirittura del Natale.