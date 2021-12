Genova – Un camion bloccato sotto i voltini della ferrovia, in via Molinetti di Voltri, nell’omonimo quartiere del ponente genovese, e traffco paralizzato per ore.

Proteste dei residenti della zona e degli automobilisti e trasportatori che si trovano a percorrere abitualmente la strada che conduce a diverse attività produttive che questa mattina, intorno alle 7,30, sono rimaste bloccate a lungo per consentire le operazioni di scarico e trasporto di un’unità abitativa di quelle che si usano nei cantieri.

Il camion si è dovuto fermare prima dei voltini e il pesante carico – secondo la denuncia dei residenti – è stato prima scaricato e poi “trascinato” sino alla sua collocazione.

Una manovra che ha causato pesantissimi disagi alla circolazione e che fa temere il peggio ai residenti della zona e ai tanti operatori commerciali perché potrebbe essere solo un “assaggio” di quanto avverrà con l’apertura del cantiere per la costruzione del nuovo supermercato della Coop.

Proteste anche per il mancato intervento della polizia locale nonostante le numerose chiamate agli uffici competenti.

Non è chiaro al momento se quanto è avvenuto questa mattina sia collegato o meno al cantiere Coop ma di certo mostra quanto sia delicata la zona sotto il profilo del trasporto di mezzi da cantiere prima e di merci “dopo”.

Il Municipio VII Ponente, interpellato dalla Redazione di LiguriaOggi.it , precisa di non aver ricevuto alcun progetto e di non essere stato coinvolto nelle scelte

(foto Facebook)