Genova – Traffico in tilt in piazza Fontane Marose per un filobus che ha agganciato un cavo della linea elettrica che corre sulla piazza.

Il mezzo dell’Amt in servizio sulla linea 20, è rimasto bloccato verso via XXV Aprile, bloccando la circolazione veicolare e causando lunghe code di auto e bus dei veicoli provenienti sia dalla Galleria Bixio sia da Galleria Garibaldi.

I tecnici di Amt hanno lavorato prontamente per risolvere l’inconveniente riuscendo a ripristinare la viabilità pochi minuti fa.