Ventimiglia – Nascondeva ben 14 chili di marijuana nel pullman sul quale viaggiava il cittadino rumeno fermato dalla Guardia di Finanza al confine con la Francia e controllato nell’ambito di consuete verifiche.

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, nel quadro di una intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio, ha recentemente disposto mirati servizi anticontraffazione e al contrasto del traffico di stupefacenti.

E proprio durante uno di questi controlli, presso la barriera autostradale posta nei pressi del confine con la Francia, militari della Compagnia di Ventimiglia, nei primi giorni del mese in corso, durante le operazioni di ispezione di un autobus con targa rumena in entrata nel nostro Paese, hanno eseguito l’arresto di un soggetto per traffico internazionale di

sostanze stupefacenti con il sequestro di circa 14 kg di marijuana.

Nello specifico, le Fiamme Gialle intemelie, alla luce della segnalazione dei cani antidroga in dotazione, approfondivano il controllo della stiva dell’automezzo, rinvenendo l’ingente quantitativo di stupefacente, avvolto in 5 involucri di cellophane, all’interno dei bagagli personali di uno dei passeggeri, di nazionalità rumena, che veniva tratto in arresto.

In un altro intervento, effettuato nel centro di Ventimiglia, i finanzieri della locale Compagnia intervenivano nei confronti di un ambulante di nazionalità senegalese che poneva in vendita accessori di abbigliamento evidentemente contraffatti, riconducibili a noti marchi di moda. Al termine delle attività venivano sequestrati 157 articoli di abbigliamento contraffatti, con la denuncia del soggetto a piede libero.

