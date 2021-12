San Biagio della Cima – Forse una fuga di gas o un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento all’origine dell’esplosione avvenuta ieri in una palazzina di San Biagio della Cima, nell’entroterra di Vallecrosia, in provincia di Imperia.

Il forte spostamento d’aria ha danneggiato la facciata della palazzina e ferito, fortunatamente in maniera non grave, una persona che si trovava nella stanza dove è avvenuta l’esplosione.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno soccorso la persona ferita e poi hanno verificato le condizioni della palazzina cercando nel contempo che non ci fossero altre persone coinvolte.

L’intero edificio è stato evacuato per precauzione e nelle prossime ore i tecnici esamineranno la struttura per verificarne la stabilità.