Albenga – Incidente mortale sulla via Aurelia, all’incrocio con via del Cristo. Nell’impatto, violentissimo, tra una moto ed uno scooter ha perso la vita Pietro Lima, 46 anni, originario di Pinerolo, in Piemonte ma da tempo residente nella cittadina rivierasca del ponente ligure.

Secondo le prime ricostruzioni il mezzo a due ruote condotto da Lima si sarebbe scontrato contro un’auto che stava svoltando e nell’impatto l’uomo è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente a terra.

Per lui sono state fatali le ferite riportate nell’urto e l’intervento del 118 non è riuscito a salvargli la vita.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno chiuso al traffico la strada e poi avviato le indagini per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Lima lascia la moglie e due figli avuti in un precedente matrimonio.