Genova – Nessun altro veicolo coinvolto nell’incidente mortale in cui ha perso la vita Giacomo Fantoni, l’uomo di 43 anni deceduto in seguito all’impatto con il suo scooter sulla Sopraelevata. A confermarlo sarebbero le riprese video delle telecamere posizionate in diversi punti della strada Aldo Moro e che non avrebbero ripreso altri veicoli durante le fasi dell’incidente mortale.

Resta da capire la condizione del guard rail della Sopraelevata che già nel 2011 veniva indicato come “da sostituire” dal Comune di Genova ma che, da allora, è rimasto lo stesso.

Il numero degli incidenti, specie quelli più gravi, si è notevolmente ridotto ma all’introduzione del Tutor che sanziona chi supera i 60 km/h era stata promessa la destinazione dei proventi delle multe proprio alla messa in sicurezza della strada.

Secondo recenti aggiornamenti della normativa del codice della strada, infatti, il guard raid già pericoloso negli anni scorsi potrebbe non avere più la necessaria omologazione di sicurezza.

Resta da chiarire il rebus dei lavori di adeguamento più volte annunciati da vari assessori al Traffico di varie Giunte comunali ma mai divenuti realtà.