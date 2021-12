Genova – E’ uscito lo scorso 19 dicembre su tutte le piattaforme streaming Michelangelo, il disco omonimo del giovane artista ostiense.

Michelangelo è famoso al grande pubblico per la sua attività su TikTok che lo ha portato a essere uno dei principali creatori di contenuti.

Il progetto discografico, il primo di Michelangelo, ripercorre la vita del giovane mettendo in luce i cambiamenti e tracciando un netto punto di partenza per il futuro a venire, denotato anche dalla scelta di un nuovo sound.

A proposito del suo primo lavoro in studio, l’artista spiega: “Sono stati anni di lavoro, nei quali ho vissuto tante vite, esperienze che mi hanno reso un po’ più consapevole di chi è oggi Michelangelo. Questo album mi racconta fino a qui. Madame credo che tra tutti sia il pezzo del quale si può vedere una netta differenza da tutto il resto, il suo sound si allontana decisamente dal mio mondo. Michelangelo è la mia rinascita, un’evoluzione ma anche un nuovo punto di partenza, spero vi piaccia”.

Michelangelo è un giovane artista di 20 anni nato ad Ostia, Roma, l’11 maggio 1999.

La passione per la musica lo cattura si da bambino: a 9 anni inizia a studiare pianoforte e a prendere lezioni di canto arrivando, nel 2015, alla finale Rai del Festival della Canzone di Castrocaro.

Dopo diversi anni di formazione, tra cui l’ultima c/o IDA Academy dove ha approfondito lo studio per l’interpretazione e per la scrittura, nel 2019 Michelangelo ha partecipato come ospite al “Premio Lunezia”, rassegna d’autore che gli ha dato la possibilità di esibirsi sullo stesso palco di alcuni grandi big della musica italiana.

Tra le ultime esperienze ha partecipato al programma “Amici di Maria De Filippi”, dove ha avuto modo di farsi apprezzare fin da subito vincendo per cinque settimane consecutive come artista più votato della scuola da parte del pubblico.

Michelangelo è molto apprezzato sui social network, soprattutto Tik Tok, dove è uno degli artisti più ricercati.

L’11 marzo è uscito il suo primo singolo “In due a lottare”, a fronte di tutto ciò che cambia, l’amore vero rimane, “In due a lottare” parla di questo, ponendosi come un vero e proprio manifesto dei sentimenti autentici, quelli che legano gli individui e permettono loro di lottare contro tutto e tutti. Dopo la pubblicazione dei brani “Hollywood” e “Lacrime”, Michelangelo è pronto a pubblicare il suo primo album, dal titolo “Michelangelo” (Isola degli Artisti) e disponibile in digitale dal 19 dicembre 2021.