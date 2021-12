Genova – La decisione sullo spostamento del polo petrolchimico da Multedo a Sampierdarena infiamma la discussione politica genovese ed anche Europa Verde di Genova aderisce e divulga convintamente l’invito di Michele Colnaghi -Presidente Municipio II Centro Oves- sulla posizione dell’insediamento petrolchimico nel Porto di Genova.

Inoltre sottopone alla attenzione della pubblica opinione l’inusitata conflittualità tra l’armatore Grimaldi presidente Assarmatori e Confindustria.

“Noi in questa contesa condividiamo le ragioni dell’armatore Grimaldi – spiegano Angelo Spanò e Luigi Fasce – che si oppongono al trasferimento in area portuale di attività industriali di impropria elevata pericolosità e propende per la naturalità e appropriatezza dell’uso trasportistico del porto di Genova”

“Europa Verde-Verdi Genova Città metropolitana – continuano Spanò e Fasce – accoglie la sfida lanciata dal decisionista Bucci e indica l’opzione Zero per impianti industriali fortemente pericolosi per impatto ecologico e salute dei cittadini. Perché non si pensi a posizione utopica si veda la scelta di Marsiglia”.