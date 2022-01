Genova – Il primo giorno del nuovo anno porta una notizia tristissima: la scomparsa improvvisa di Piero Dello Strologo, già’ a capo della Comunità Ebraica genovese, fondatore e animatore del Centro Culturale Primo Levi, figura forte e di riferimento nell’impegno antifascista e nel mantenere viva la memoria della Shoah.

L’ Anpi provinciale di Genova lo ricorda con gratitudine per le molte le iniziative comuni, come la marcia in ricordo del rastrellamento degli ebrei genovesi, e il suo costante impegno in difesa dei valori della Costituzione.

“Se ne va un uomo che avremmo voluto ancora a lungo con noi – scrive in una nota l’Anpi – con la sua intelligenza e la sua pacata determinazione. Ai figli Ariel e Emanuele e a tutta la grande famiglia di Piero, l’abbraccio e le condoglianze di tutta l’Anpi provinciale di Genova”.

(foto di Emanuele Dello Strologo – Facebook)