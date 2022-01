Genova – Una serie di tamponamenti si è registrata questa mattina, sull’autostrada A12 Genova Livorno tra l’uscita di Genova Est e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano.

Per cause ancora da accertare un’auto che proveniva da levante in direzione Bolzaneto ha tamponato le altre auto in coda.

Fortunatamente non si registrano feriti ma le proteste di automobilisti e trasportatori tornano ad essere roventi poiché da oggi tornano i cantieri ed è stata cancellata la gratuità delle tariffe.

Dal 1 gennaio si paga il 50% della tariffa piena ma con gli stessi disagi che si registravano lo scorso anno.