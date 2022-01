Genova – Il corpo senza vita di un un uomo è stato trovato nella notte nel tratto di binari tra la stazione di Sturla e di Quarto, nel levante genovese.

L’allarme intorno alle due della scorsa notte quando il corpo è stato avvistato da un macchinista di un treno in transito.

Sul corpo non sono evidenti ferite e viene pertanto scartata, al momento, l’ipotesi di un impatto con un treno.

L’uomo è stato riconosciuto dalle forze dell’ordine come frequentatore abituale delle stazioni da qualche tempo.

La persona risulta residente a Novi Ligure, in provincia di Alessandria ma sembra vivesse da tempo nel capoluogo ligure.

Il corpo è stato trasferito in obitorio per gli accertamenti del caso mentre sono state avviate le indagini per risalire alle circostanze del decesso e ad eventuali responsabilità.

Saranno forse le immagini dei circuiti di sorveglianza a fornire elementi utili a chiarire il mistero.