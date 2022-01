Chiavari (Genova) – Annullata la tradizionale fiera di Sant’Antonio a Chiavari. Chiavari (Genova) – Annullata la tradizionale fiera di Sant’Antonio a Chiavari.

La decisione è stata presa dal comune della cittadina per via dell’aumento dei casi di contagio da Covid-19 che si stanno registrando nelle ultime settimane.

La fiera, prevista per il 15 e 16 gennaio, dunque, non si svolgerà.

A proposito, la vicesindaco Silva Stanig spiega: “Una decisione che abbiamo ritenuto necessaria, presa nell’interesse della salute pubblica, in quanto negli ultimi giorni il numero di positivi sta crescendo e la fiera richiamerebbe pubblico proveniente da tutto il territorio. E’ importante evitare situazione di rischio e limitare per quanto possibile gli assembramenti, nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di anticontagio”.