Recco (Genova) – Un’onda anomala che si abbatte senza preavviso sul molo e travolge quattro persone. Momenti di panico, questo pomeriggio, per quattro turisti travolti da una maxi onda mentre si trovavano sul molo del porticciolo di Recco.

I quattro, tra loro anche un bambino” si erano avvicinati alla scogliera per vedere le onde che si infrangevano contro il molto quando una onda di dimensioni anomale ha investito la struttura trascinandoli in mare e tra gli scogli. Altre due persone sono state colpite ma se la sono cavata con una doccia fuori programma e con temperature decisamente poco invitanti.

I feriti sono stati invece soccorsi e trasferiti d’urgenza in ospedale. Il più grave sarebbe un trentenne ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Il bambino è stato invece ricoverato all’ospedale Gaslini. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

