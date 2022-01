Genova – E’ di due arresti e sedici indagati il bilancio dei controlli condotti dalla Polizia Ferroviaria ligure durante il periodo delle festività natalizie.

Un periodo di controlli rafforzato, iniziato lo scorso 18 dicembre e terminato il 6 gennaio.

Nel corso delle settimane sono state 500 le pattuglie impegnate che hanno provveduto al controllo di 5.563 persone.

18 i servizi a bordo dei treni per un totale di 30 convogli presenziati.

Particolarmente intensi i controlli nelle stazioni genovesi di Brignole e Principe dove sono stati condotti anche i controlli antidroga con l’aiuto delle unità cinofile.

16 le persone denunciate in stato di libertà per diversi reati come la violazione delle norme per il contrasto all’immigrazione clandestina, ma anche danneggiamenti aggravati e interruzione di pubblico servizio, furto e ricettazione.

Due, invece, gli arresti: si tratta di un cittadino che durante il controllo a Ventimiglia ha aggredito gli agenti provocandogli diverse lesioni gravi e di un 49enne che, senza autorizzazione del Giudice, si era allontanato dalla sua abitazione in provincia di Genova dove si trovava ai domiciliari.

Non sono mancati i controlli per verificare il rispetto delle norme disposte per il contrasto della diffusione del Covid-19.