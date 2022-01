Finale Ligure (Savona) – Ha tentato di rubare all’interno di un ristorante di piazza Vittorio Veneto, a Finale Ligure, per questo un 25enne è stato arrestato dai Carabinieri.

I militari di Albenga sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata alla centrale operativa e che raccontava di un furto in atto in un ristorante.

Giunti sul posto, gli uomini dell’Arma hanno fermato l’uomo, irregolare sul territorio nazionale, pluripregiudicato e senza fissa dimora.

Il 25enne aveva danneggiato la vetrina esterna del locale con un grosso cacciavite e stava tentando di introdursi all’interno dei locali.

Arrestato per tentato furto, il 25enne è stato portato nelle camere di sicurezza del comando dove si trova in attesa del processo per direttissima che si svolgerà domattina nel Tribunale di Savona.