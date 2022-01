Genova – UniGe risponde a Paolo Becchi su Twitter e minaccia azioni legali e disciplinari dopo il post pubblicato sulla morte del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli per le complicazioni di una infezione polmonare da legionella.

Dura presa di posizione dell’Università di Genova contro le fantasiose teorie complottiste e No Vax del filosofo genovese Paolo Becchi e dopo gli interventi in risposta sui social, per l’ex ideologo del Movimento 5 Stelle ed oggi della Lega, potrebbero scattare conseguenze legali e disciplinari.

Intanto, però, sui profili social dell’Università di Genova si scatena una pioggia di critiche di studenti e cittadini indignati e che chiedono all’Ente che forma le nuove generazioni di “espellere” Becchi dal corpo docente.

Ieri Paolo Becchi aveva pubblicato su Twitter un intervento “a gamba tesa” a commento della morte di David Sassoli mettendo in dubbio la “versione ufficiale”.

“Rispetto per la morte di #DavidSassoli – scriveva Becchi su Twitter – Ma è morto in seguito alla terza dose ? Non c’è nessuna correlazione? Non rendete pubblica neppure l’autopsia? O non la fate neppure? Costringete la gente a vaccinarsi e a morire. State costruendo una tirannia sanitaria mai esistita prima”.

Parole gravissime che hanno scatenato un diluvio di commenti sia dal popolo “No Vax” cui era diretto evidentemente il post ma anche dal mondo scientifico, politico e universitario per il ruolo ricoperto da Becchi.

L’Università di Genova è stata costretta a replicare a stretto giro di posta al tweet di Becchi con un testo altrettanto duro

Una presa di posizione che, però, non è bastata a sopire la rabbia e la perplessità di migliaia di studenti e cittadini che hanno replicato accusando UniGe di non prendere iniziative più radicali contro Becchi come l’allontanamento dal corpo docenti.

Richieste che proseguono da tempo considerando gli interventi di Becchi contro i vaccini, contro le scelte anti covid del Governo e che diffondono teorie e convinzioni più volte smentite dal mondo scientifico di cui fa parte l’Università di Genova.

“Nell’esprimere cordoglio per la scomparsa del Presidente #Sassoli – si legge nel post di UniGe – l’Università di Genova prende doverosamente le distanze dai contenuti del tweet del prof. Paolo Becchi (11.01.2022) precisando che si tratta di opinioni strettamente personali e non condivise dall’Istituzione”.

Il diluvio di commenti polemici fa scattare un nuovo intervento poco dopo, ancora più “chiaro”

“UniGe sottolinea che, come sede del sapere e della ricerca, si attiene rigorosamente alle evidenze scientifiche, tutte a favore della validità e della necessità sempre più stringente di una capillare campagna vaccinale che porti il Paese e la vita di tutti verso la normalità”.

contro il post di Becchi docente dell’Università di Genova, interviene anche Massimo Gramellini