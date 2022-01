Genova – Che il mondo del pallone scatenasse gli istinti di tanti tifosi era, purtroppo, storia nota.

Così come nota a tanti era la valvola di sfogo via social per tanti sostenitori che via web danno libero sfogo a commenti tecnici più o meno approfonditi e all’insulto ripetuto e diretto a questa o quella squadra.

Ma qual è la squadra di calcio più insultata su Twitter?

Se per caso la domanda vi avesse tenuti svegli di notte, a dare una risposta ai vostri dilemmi è arrivato il sondaggio condotto da un sito di scommesse che ha incoronato vincitrice la Sampdoria.

L’analisi ha preso in considerazione circa 670mila tweet scoprendo che la squadra blucerchiata è la più insultata del web.

Una “batosta” per Quaglierella e compagni che devono far fronte a un campionato che non sta andando per il meglio a cui si aggiungono i tifosi che mal digeriscono la situazione del club.

La Samp si aggiudica il 18% delle imprecazioni, seguita a stretto giro dal Milan che riscuote il 16,3% di Tweet al vetriolo, al terzo posto l’altra di Milano, l’Inter, col 12,8% delle “preferenze”.

Quarta la Roma, per poi trovare un’altra squadra di Genova, il Genoa che riceve il 12,1% di insulti social mentre al penultimo posto c’è lo Spezia Calcio.