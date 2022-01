Genova – Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina al Porto Antico di Genova per liberare un neonato rimasto chiuso all’interno dell’abitacolo di un’auto parcheggiata.

Una distrazione che si è conclusa solo con un grande spavento per il piccolo e per i genitori, una coppia di turisti in visita in città.

I due si stavano preparando per ripartire e dopo aver posizionato il piccolo nel seggiolino sui sedili posteriori dell’auto, hanno deciso di sistemarsi comodi e lasciare alcuni effetti personali nel bagagliaio.

Nel compiere questo gesto, però, hanno lasciato le chiavi dell’auto all’interno e hanno chiuso inavvertitamente le portiere, facendo scattare il blocco delle stesse.

A quel punto è stato necessario l’intervento dei pompieri che hanno aperto le porte in pochi minuti permettendo ai genitori di abbracciare il piccolo che, nel frattempo, era scoppiato a piangere.