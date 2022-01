Genova – Rapinava i coetanei armato di coltello il 14enne genovese arrestato dai Carabinieri della Stazione di Pegli.

Il giovanissimo, già conosciuto per reati simili, lo scorso novembre, all’interno dello skate park di Prà, aveva aggredito un coetaneo armato di coltello minacciandolo e intimandogli di consegnare il denaro e il cellulare che aveva con sé.

Al rifiuto della vittima, il 14enne lo aveva spintonato e aggredito. Il ragazzino era riuscito a scappare solo grazie all’intervento di alcuni passanti e aveva allertato il 112.

Nel frattempo, l’aggressore era scappato ma i Carabinieri intervenuti sul posto hanno avviato le indagini del caso.

Gli accertamenti hanno permesso di scoprire altre aggressioni che il 14enne aveva portato avanti nei confronti di altri giovani.

Il ragazzo è stato rintracciato in una comunità fuori dalla provincia di Genova dove si trovava dallo scorso dicembre perché indagato per una rapina in un centro scommesse di Milano.

Successivamente alla notifica del provvedimento di collocamento in comunità, il 14enne si era allontanato dalla struttura che lo ospitava ed è stato rintracciato nella sua abitazione di Genova.

Vista la misura di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Genova e la richiesta della Procura della Repubblica, il giovane è stato portato nell’istituto penitenziario minorile di Torino.