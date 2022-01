Calice Ligure (Savona) – E’ stato trasferito in ospedale in codice rosso il biker di 60 che nel pomeriggio di oggi è rimasto ferito in modo grave dopo una caduta su un sentiero a Calice Ligure.

L’uomo si trovava insieme ad alcuni amici quando è caduto procurandosi diverse ferite e perdendo conoscenza.

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Savona e i militi del 118 che hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno trasferito in un punto poco distante in cui è potuto atterrare l’elicottero che lo ha trasferito al Santa Corona in codice rosso.