Sanremo – E’ stato aperto un fascicolo di indagine sulla morte della donna di origini russe trovata priva di vita nella sua abitazione nella città dei Fiori. Risulterebbe indagato a piede libero il marito, un artigiano sanremese di 50 anni.

Per la procura di Imperia si tratta al momento di un “atto dovuto” necessario per nominare l’avvocato ed eventuali periti che possano partecipare agli esami medico legali e alle altre verifiche condotte dagli inquirenti.

La donna sarebbe stata trovata ormai morta tra bottiglie di alcolici e detersivo e si è subito pensato ad un suicidio.

La presenza di alcune ferite sul volto e sulla testa della donna, però, ha fatto scattare l’indagine e il magistrato ha ordinato l’esame dell’autopsia e gli esami medico legali che potranno stabilire con certezza le cause del decesso.