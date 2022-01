Casella – Forse un malore o un colpo di sonno all’origine, questa mattina, dell’incidente in cui è rimasta ferita, fortunatamente in modo lieve, una donna.

La persona era alla guida della sua vettura quando, intorno alle 6, ha perso il controllo dei veicolo finendo per ribaltarsi.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco ma la donna era già riuscita a uscire dal veicolo da sola.

Una rapida visita da parte del personale del 118 e poi il trasferimento in ospedale per i controlli di rito.

I vigili del fuoco hanno rimosso il veicolo dalla strada mentre le forze dell’ordine avviavano le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.