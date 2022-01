Montoggio – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del ragazzo di 16 anni trovato senza vita all’interno della Comunità alloggio del Santuario di Tre Fontane, nell’entroterra genovese.

La tragica scoperta ieri mattina quando gli educatori non hanno visto scendere il ragazzo per la colazione e si sono insospettiti.

Il corpo del giovane, originario del Marocco, è stato trovato nel letto dove dormiva e subito è scattato l’allarme e le chiamate alle forze dell’ordine e al 118.

Una prima ricognizione del medico legale avrebbe escluso segni di violenze ma sul caso è stata ovviamente aperta una indagine e il magistrato che segue il caso ha disposto l’esame dell’autopsia per chiarire le cause della morte.

I carabinieri hanno già iniziato ad ascoltare gli educatori e gli altri ospiti della Comunità per raccogliere eventuali indizi che possano contribuire a comprendere cosa sia avvenuto nel centro.