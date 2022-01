Il campo di alta pressione resta stabile sull’Italia ma deboli correnti umide riescono a infiltrarsi portando un aumento della nuvolosità sulla Liguria.

Annuvolamenti che non dovrebbero essere accompagnati da precipitazioni.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 27 gennaio 2022

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della regione e per l’intera giornata. Non si escludono brevi pioviggini in corrispondenza degli annuvolamenti più compatti. Schiarite su Alpi Liguri, Bormida occidentale e versanti padani orientali.

Venti deboli o moderati in prevalenza da sud

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature pressochè stazionarie

Costa: min +6/10°C, max 11/14°C

Interno: min +0/+6°C, max +7/10°C

Venerdì 28 gennaio 2022

Aria più secca da nord dissolverà la nuvolosità nelle aree interne e versanti padani, lungo le coste e sul mare ancora addensamenti locali specie a levante, ma alternati a schiarite.

Venti moderati da nord nelle aree interne e sui crinali, deboli meridionali in costa.

Mare generalmente poco mosso

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime.

Tendenza per sabato 29 gennaio 2022

Ancora nubi basse, specie sul settore centro-occidentale, senza piogge.

Schiarite su Alpi Liguri e versanti padani orientali.

Ventilazione moderata da sud

Mare mosso

Temperature stazionarie.