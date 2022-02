Genova – Fine delle agevolazioni e degli sconti per le tariffe autostradali sulla rete della Liguria. Da oggi automobilisti e trasportatori tornano a pagare il biglietto pieno tranne che sulla A7 Genova Milano, tra Ronco Scrivia e Busalla per la frana che blocca la statale 35 dei Giovi come da disposizioni del Ministero delle Infrastrutture.

Alle esenzioni per tutti i passaggi si sostituisce il sistema del cashback con rimborsi in caso di ritardi e disagi sui tratti autostradali interessati da cantieri e lavori.

Per chi intende avvalersi degli sconti e dei risarcimenti occorre scaricare la APP Free to X disponibile per piattaforma Android e iOS.