Genova – Raffiche fino a 100 km orari in Liguria e a Genova la strada Sopraelevata è vietata ai mezzi a due ruote.

Parchi e giardini sono chiusi per precauzione come i Cimiteri.

Si raccomanda massima attenzione alla guida per i mezzi furgonati e telonati.

Il centro Meteo Arpal ha emanato l’avviso meteorologico per vento di burrasca forte settentrionale per la giornata di oggi, martedì 1 febbraio, su tutta la regione.

Venti da nord e nord-ovest in intensificazione fino a burrasca su tutte le aree, possibili raffiche fino a 90-100 chilometri orari su crinali e sbocchi vallivi.

Temporaneo aumento del moto ondoso fino a molto mosso.

Nel pomeriggio i fenomeni saranno in attenuazione.