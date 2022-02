Arenzano – Nuovo incidente con lenze abbandonate sulla spiaggia ad Arenzano. Questa volta è stato un cane a restare ferito in modo molto grave. L’animale ha ingerito la lenza con ami attaccati e il proprietario ha dovuto correre dal veterinario per cercare di salvargli la vita.

Il cane è stato sottoposto ad anestesia e poi gli è stata estratta la lenza con ami.

Un’operazione delicata che poteva costargli la vita.

Ora l’animale sembra fuori pericolo e il proprietario, attraverso i social, denuncia quanto avvenuto anche per sensibilizzare i pescatori che abbandonano materiale sulle spiagge frequentate anche da bambini e evitare che altri cani possano finire sul tavolo operatorio per il gesto irresponsabile di chi usa le spiagge per pescare.

Quasi del tutto abbandonata, invece, la pista di un possibile gesto volontario visto che sempre più spesso si assiste a liti per cani lasciati liberi sulle spiagge.

Uno “scontro” dovuto alla maleducazione di alcuni proprietari di animali che lasciano sporcare il proprio cane e non rimuovono le feci eventualmente “scappate”.

Resta l’amarezza per un pericolo sempre più diffuso sulle spiagge della Liguria e dove sempre più spesso i proprietari di cani portano il proprio animale a “sgambare” inconsapevoli o “dimentichi” delle norme comunali che prevedono che il cane debba sempre essere tenuto al guinzaglio per strade, parchi e giardini e luoghi dove sono presenti altre persone.

(Foto da Facebook)