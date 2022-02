Genova – E’ rimasta bloccata dalla coda in Autostrada e non riusciva a raggiungere in tempo l’Università di Genova, in via Balbi e così i docenti le hanno concesso la possibilità di discutere la Tesi di Laurea in video conferenza, collegata dall’auto ferma sulla A26 Voltri Gravellona Toce.

Elisa Santacroce, residente a Caselle, in Piemonte, è la prima studentessa italiana a laurearsi bloccata in coda in autostrada.

La notizia, circolata sui social, è stata subito scambiata per una delle tante “battute” sulla tragica situazione delle autostrade della Liguria ma era tragicamente vera.

La giovane si stava recando a discutere la Tesi di Laurea nell’ateneo genovese ed era partita di buon ora per raggiungere la sede di via Balbi, a Genova.

Giunta all’altezza di San Salvatore Monferrato, però, la sua auto si è trovata davanti un muro di auto e con l’autostrada chiusa per un maxi incidente in cui sono rimaste coinvolte decine di auto.

Intuendo che non sarebbe mai arrivata in tempo ha chiamato i docenti e ha chiesto di poter discutere la Tesi con le modalità accordate nei mesi scorsi, durante l’emergenza Covid, agli studenti bloccati dal lockdown ed è stata autorizzata per l’emergenza evidente.

Così, accostata in una piazzola di emergenza e sotto lo sguardo incredulo degli agenti della Polizia Stradale, ha iniziato a discutere la tesi laureandosi brillantemente.