La Spezia – E’ entrato in chiesa, ha visto lo zaino e lo ha portato via ma è stato identificato e denunciato dagli agenti della Polizia di Stato della Spezia.

E’ accaduto venerdì 4 febbraio all’interno della chiesa di Nostra Signora della Neve, in via Garibaldi.

Intorno a metà mattina, una signora entrata in chiesa, ha lasciato il proprio zaino con all’interno portafogli, soldi, documenti, telefono e chiavi di casa sulla panca per andare in sagrestia.

Qualche minuto dopo, al suo ritorno, la donna non ha trovato più i suoi effetti personali.

Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno saputo dal parroco che l’ingresso e la navata della chiesa sono videosorvegliati.

Durante i controlli delle immagini, quasi immediatamente, è stato verificato che alle 10.36 un uomo è entrato in chiesa senza nulla in mano per uscirne due minuti dopo con uno zaino corrispondente a quello della donna.

Nella giornata di sabato gli agenti, passando in via Garibaldi, hanno notato un uomo salire la scalinata e corrispondere alle descrizioni del ladro.

Fermato e accompagnato in Questura, il 30enne ha ammesso il furto e, per questo, è stato denunciato per furto aggravato.