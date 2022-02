Genova – Gli agenti del commissariato di Cornigliano sono intervenuti in un appartamento di via Cravasco per una lite familiare ma hanno scoperto un grosso quantitativo di marijuana nascosta sul davanzale di una finestra.

Decisamente sfortunato il giovane scoperto a nascondere in casa oltre un chilo di marijuana pronta per lo spaccio e tutto il materiale per confezionare le dosi.

Gli agenti di polizia sono stati chiamati dai vicini di casa per una lite scoppiata nell’appartamento e quando sono arrivati hanno subito avvertito un forte odore di marijuana.

Dopo aver chiesto spiegazioni uno dei figli ha consegnato spontaneamente un barattolo contenente alcune infiorescenze di cannabis ammettendo l’uso personale.

Insospettiti gli agenti hanno comunque proceduto a perquisizione domiciliare rinvenendo sul davanzale della finestra due buste contenente la stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 1 chilo e 305 grammi, materiale per il confezionamento delle dosi e un coltellino multiuso con residui di sostanza.

L’uomo è stato accompagnato nei locali della questura e denunciato.

(foto di Archivio)