Genova – Un’ambulanza che si fa strada tra ragazzi barcollanti e ubriachi per soccorrere una ragazza di 15 anni in coma etilico e gli amici che bersagliano i soccorritori con bottiglie e bicchieri.

Sabato sera di follia, nella zona del porticciolo di Nervi dove si è spostata parte della mala Movida del centro storico.

I soccorritori sono stati chiamati per una ragazzina completamente ubriaca che rischiava di finire in coma etilico per le abbondanti bevute con gli amici, per strada, e quando l’ambulanza è arrivata, invece di aiutare i militi, gli amici l’hanno bersagliata con lancio di bottiglie e di bicchieri.

Una scena allucinante alla quale hanno assistito, sbigottiti, molti residenti richiamati dalle urla e dalla sirena dell’ambulanza.

Il mezzo di soccorso è stato accolto da urla e bestemmie e lancio di oggetti e il personale ha dovuto prestare soccorso in tutta fretta alla ragazzina completamente ubriaca per evitare di essere aggredito e colpito ancora.

Sul posto sono accorsi anche i mezzi delle forze dell’ordine ma i ragazzi presenti si sono allontanati evitando il fermo.

Le proteste dei residenti si fanno sentire sui social e sono in molti a domandarsi come mai i controlli vengano effettuati solo nel centro storico, con mobilitazione di mezzi e uomini che lascia scoperte le “periferie” del levante e del ponente.

I ragazzi lo hanno capito e la mala movida si sta spostando nelle zone lasciate scoperte dai controlli.