Genova – Il fiuto raffinatissimo di un cane poliziotto ha subito segnalato la presenza di “contanti” addosso ad uno dei passeggeri che stava per imbarcarsi sul traghetto per la Tunisia in partenza dal porto genovese e i successivi controlli hanno permesso di smascherare un tentativo piuttosto maldestro di esportazione di valuta.

Le normative prevedono infatti che non si possa uscire dal Paese con più di 10mila euro e, nel caso, si deve presentare una specifica dichiarazione agli agenti delle Dogane.

L’uomo che stava per imbarcarsi sul traghetto per la Tunisia non lo ha fatto e per questo, quando è stato trovato in possesso di ben 51mila euro nascosti nel borsello e nelle tasche del giubbotto, è stato fermato e sottoposto a controlli ancora più approfonditi.

All’uomo sono state sequestrate le somme eccedenti i 10mila euro e ora Guardia di Finanza e Dogane effettueranno controlli per accertare la provenienza del denaro e stabiliranno la sanzione che l’uomo dovrà pagare per riavere i suoi soldi.

Potrà anche difendersi spiegando la motivazione dell’errore e, nel caso, veder ridotta la multa.

(foto di Archivio)