Genova – E’ stato sorpreso a spacciare tra i vicoli del centro storico di Genova il 21enne arrestato dai Carabinieri della Maddalena ieri pomeriggio.

I militari, impegnati nei controlli quotidiani per combattere lo spaccio, hanno notato il giovane mentre, in via Prè, cedeva una dose da due grammi di cocaina in cambio di alcune banconote da dieci euro.

Lo spacciatore, dopo essere stato identificato, è stato perquisito e trovato in possesso di oltre 500 euro in banconote di vario taglio, frutto dell’attività di spaccio.

Per lui sono scattate le manette.