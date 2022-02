Genova – Sono diversi i presidi che si svolgeranno nelle prossime ore a Genova per chiedere l’immediata fine dell’attacco russo in Ucraina e per manifestare la solidarietà al popolo ucraino che da questa notte è sotto un attacco russo iniziato con un bombardamento aereo.

Alle 17.30 la Uil Liguria si ritroverà in largo Eros Lanfranco, davanti alla Prefettura, per manifestare contro la guerra e per solidarizzare con lavoratrici, lavoratori e cittadini ucraini che stanno vivendo ore drammatiche e prospettive devastanti.

Alle 18.00 in piazza De Ferrari si terrà il presidio del Partito Democratico per dire no alla guerra.

Alla manifestazione di De Ferrari, al momento hanno aderito all’iniziativa Partito Democratico Genova, Partito Democratico Liguria, Gruppo PD Regione Liguria, Linea Condivisa, Lista Sansa, Demos, Partito Socialista Italiano, Articolo Uno e Sinistra Italiana, Giovani Democratici Genova, Sinistra Universitaria Genova.